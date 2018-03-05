الصين: لن نتهاون مع أى مخططات انفصالية من جانب تايوان

بكين(صدى):

أكدت الصين، اليوم الاثنين، إنها لن تتهاون قط مع أى مخططات انفصالية من جانب تايوان وستعمل على تأمين سلامة الأراضى الصينية بهدف تحقيق الوحدة من جديد مع الجزيرة التى تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وحذر رئيس الوزراء لى كه تشيانغ، تايوان، فى كلمة ألقاها فى افتتاح الجلسة السنوية للبرلمان الصينى، وجاءت تحذيراته وسط تصاعد الغضب الصينى من مشروع قانون أمريكى لتوثيق العلاقات بين واشنطن وتايبه.

وأوضحت الصين، يوم الجمعة، إن تايوان ستحترق إذا اعتمدت على الأجانب، وذلك بعد تحذيرات وسائل الإعلام الرسمية من خطر اندلاع حرب.

وأشار ” لي ” فى كلمته أمام البرلمان، إلى إن الصين ستشجع التطور السلمى فى العلاقات عبر مضيق تايوان وستعزز ” إعادة توحيد الصين سلميا” .

وتابع رئيس الوزراء الصيني قائلًا: ” سنظل ثابتين فى موقفنا المتعلق بتأمين سيادة الصين ووحدة أراضيها ولن نتهاون مع أى مخططات أو أنشطة انفصالية لاستقلال تايوان. ”