مجزرة جديدة من الجيش التركي على عفرين تصيب 22 مدنيا

دمشق(صدى):

ارتكب جيش الاحتلال التركي، مجزرة جديدة بحق المدنيين في منطقة عفرين شمال سوريا، حيث قصف قرية بربنة التابعة لمنطقة راجو في عفرين بالمدافع والأسحة الثقيلة.

وأسفر القصف عن إصابة 22 مدني بجروج بينهم 7 أطفال، وهم: يا أحمد بكر 17 عام، شيخو عبد القادر 12 عام، نيروز حسن مصطفى 35 عام، أمينة محمد مصطفى 80 عام، جمعة حسين عبد القادر 7 سنوات، محمد حسين عبد القادر عامان، فوزية محمد 35 عام، فيدان بكر 17 سنة، محمد حسين عبدو 52 عاماً، أمينة اصلان مصطفى 60 سنة، نظيمة حسن 20 سنة، جمانة أحمد موسى 8 سنوات، أحمد حسين 47 عام، نيروز حسن 3، هدية علي عمر 49 عام، الهام منان خليل 50 سنة، شيار عبد القادر، دجلة أحمد بكر 26 عام، فاطمة أصلان مصطفى42، سميرة عمر شيخ 55عام.