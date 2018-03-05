  • الإثنين 5

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. انطلاق المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطلبة في الطائف

بالصور.. انطلاق المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطلبة في الطائف

بالصور.. انطلاق المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطلبة في الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

دشن محمد النفيعي، المدير العام للإدارة العامة للتعليم في الطائف، صباح اليوم الأثنين، المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطلبة، والتي تستضيفه ” تعليم الطائف ” .

جاء ذلك بمشاركة ١٦ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور مشرف عام الوزارة للنشاط العلمي والمساعد للشؤون التعليمية بالمنطقة.

وعرضت ” تعليم الطائف ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جانبًا من المؤتمر، من خلال نشرها لعدد من الصور التي ترصد فعالياته.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *