بالصور.. انطلاق المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطلبة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دشن محمد النفيعي، المدير العام للإدارة العامة للتعليم في الطائف، صباح اليوم الأثنين، المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطلبة، والتي تستضيفه ” تعليم الطائف ” .

جاء ذلك بمشاركة ١٦ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور مشرف عام الوزارة للنشاط العلمي والمساعد للشؤون التعليمية بالمنطقة.

وعرضت ” تعليم الطائف ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جانبًا من المؤتمر، من خلال نشرها لعدد من الصور التي ترصد فعالياته.