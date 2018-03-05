ارتفاع أسهم 4 شركات في السوق

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، تسجيل أسهم 4 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا، بينما سجلت أسهم 4 شركات أدنى سعر في 52 إسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” بترورابغ 24.44 ريال، مبكو 26.30 ريال، العثيم 160.80 ريال، وساكو 124.60 ريال “.

وانخفضت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” عذيب للاتصالات 6.35 ريال، التعاونية 36.30 ريال، طيبة القابضة 30.45 ريال، وجبل عمر 50.50 ريال “.

ويعد السعر المذكور الأعلى و الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.