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ارتفاع أسهم 4 شركات في السوق

ارتفاع أسهم 4 شركات في السوق
عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، تسجيل أسهم 4 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا، بينما سجلت أسهم 4 شركات أدنى سعر في 52 إسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” بترورابغ 24.44 ريال، مبكو 26.30 ريال، العثيم 160.80 ريال، وساكو 124.60 ريال “.

وانخفضت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” عذيب للاتصالات 6.35 ريال، التعاونية 36.30 ريال، طيبة القابضة 30.45 ريال، وجبل عمر 50.50 ريال “.

ويعد السعر المذكور الأعلى و الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.


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