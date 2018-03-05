افتتاح مشروع نفق تقاطع طريق مكة القديم مع طريق الأمير ماجد بجدة

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، بافتتاح مشروع نفق تقاطع طريق مكة القديم مع طريق الأمير ماجد؛ بهدف تحرير المحاور الرئيسية وتسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” جاء تنفيذ النفق لتحرير الحركة المرورية على طريق مكة القديم في تقاطعه مع طريق الأمير ماجد لكلا الاتجاهين (شرق/ غرب). ”

وجدير بالذكر إنه يبلغ طول نفق تقاطع طريق مكة القديم مع طريق الأمير ماجد طول 550مـ.