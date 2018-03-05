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شاب يخلع ملابسه ويحاول معانقة مضيفة على متن رحلة خليجية

شاب يخلع ملابسه ويحاول معانقة مضيفة على متن رحلة خليجية
عادل الحربي(صدى):

هاجم راكب من جنسية عربية في العشرينات من عمره مضيفة طيران على متن رحلة تابعة لإحدى الخطوط الخليجية، محاولاً معانقتها.

وأوضحت مصادر في ملابسات الواقعة أن الراكب كان في حالة غير طبيعية، وكان يحاول التحرش بالمضيفات على الطائرة أكثر من مرة.

وأضافت أنه قام بخلع بعض ملابسه والتلفظ بعبارات غير طبيعية، وعند طلب طاقم الطائرة منه ارتداء الملابس، قام من مكانه محاولاً معانقة إحدى المضيفات ليتم السيطرة عليه واحتواء الموقف.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8541 ] نشر منذ 1 ساعة

*😂* يمــــــــــــــــــــــــــكن حَــــــــــــــــــــــــــران *😂*

[ عدد التعليقات: 6718 ] نشر منذ 1 ساعة

سكران الذكور ما خرب عقولهم الا المخدرات والمسكرات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 60 دقيقة

اول مره يسافر

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 40 دقيقة

معليش مثله لا يحاسب لانه فاقد للوعي

[ عدد التعليقات: 8541 ] نشر منذ 33 دقيقة

هههههههه. على قـولة ابومحــــمد . ادبوه ,, اخصوه ,, خَلِلـــــــوه ,, هههههههه .

[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 32 دقيقة

المشكله ان بعضهم وهو مسافر ولا على الطائره التي يسمح ببيع الكحول على متنها-تحصله مثل الثور يكع كع ويشرب شرب- قبل لايرجع البلد -وينسى نفسه ويضيع عقله-وبعدها يسحبونه بحبل في رقبته وهو مايحس-والمشكله الثانيه لاوصل هناك يروح للأسواق الحره قبل يطلع من المطار ويحمل من القوارير والبوطولات كأنه جاي من مجاعه -كانه داخل معركه-فضح نفسه وبلده واساء لمواطنيه- الله لايبلانا-

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 32 دقيقة

طيب خللووووه
يمكن ناقصه 10كيلو حنان

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