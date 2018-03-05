شاب يخلع ملابسه ويحاول معانقة مضيفة على متن رحلة خليجية

عادل الحربي(صدى):

هاجم راكب من جنسية عربية في العشرينات من عمره مضيفة طيران على متن رحلة تابعة لإحدى الخطوط الخليجية، محاولاً معانقتها.

وأوضحت مصادر في ملابسات الواقعة أن الراكب كان في حالة غير طبيعية، وكان يحاول التحرش بالمضيفات على الطائرة أكثر من مرة.

وأضافت أنه قام بخلع بعض ملابسه والتلفظ بعبارات غير طبيعية، وعند طلب طاقم الطائرة منه ارتداء الملابس، قام من مكانه محاولاً معانقة إحدى المضيفات ليتم السيطرة عليه واحتواء الموقف.