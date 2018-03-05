إيران وروسيا يتوليان دفة القرار في الغوطة الشرقية.. والأسد يحقق هدفه

طهران(صدى):

أكد الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، اليوم الاثنين، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد بات خارج دائرة القرار في الغوطة الشرقية، حيث أصبح القرار روسي إيراني.

وأوضح ” حمادة ” أن نظام الأسد حقق هدفه بتدمير الغوطة الشرقية وقتل المدنيين، حيث اكد المسؤولون الروس والنظام ان سيناريو حلب سيتكرر في الغوطة الشرقية وإدلب.

وأضاف أن الكثير من المليشيا تم استقدامها حديثًا للقتال مع النظام في الغوطة الشرقية، ومنها جماعة العشائر ولواء القدس فضلًا عن القوات الروسية المتخصصة والطيران الروسي الذي لم يغادر أجواء المنطقة.

كما أشار إلى أن 400 ألف سوري في الغوطة الشرقية مخيرون بين الموت في أقبية مخابرات النظام أو على معابر النزوح، ولا سبيل إلا الصمود أو بتدخل دولي لمواجهة التهجير القسري الذي يشكل جريمة حرب.