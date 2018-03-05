مدير جامعة أم القرى يعتمد قبول 1200 طالب في برامج الدراسات العليا

حسين العلي(صدى):

أعتمد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا ” الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي ” للعام الجامعي 1439 /1440هـ ، والبالغ عددهم نحو 1200 طالب وطالبة ، خلال الاجتماع الذي عقده معاليه مع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، وعميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي ، ووكيل عمادة الدراسات العليا للقبول الدكتور سليمان أحمد السعيد ، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وهنأ مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعة 1439/1440هـ بعد أن اجتازوا مراحل الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، مثمناً الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله- مما مكنها من تجهيز القاعات الدراسية والمعامل وفق أعلى المواصفات والمقاييس المتخذة في العملية التعليمية، والذي سيعود أثره على المخرجات التعليمية لخريجي الجامعة الذين سيقدمون ما اكتسبوه من مهارات لسوق العمل خدمة للوطن والمجتمع، ، مشيداً بدعم وتوجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مما مكن الجامعة التميز في العديد من المجالات.

وقال مدير الجامعة أنه تم تسخير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية للقبول في برامج الدراسات العليا لهذا العام من خلال بوابة القبول الموحدة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه جاري العمل على تحديث برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه، والماجستير ،والدبلوم العالي لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، لافتاً أن برامج الجامعة للدراسات العليا تفوق عن 100 برنامج في العلوم الشرعية ، واللغة العربية ، والهندسية ، والتطبيقية ، وكذلك التربوية والإنسانية ، مشيداً بجهود وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، وعميد الدراسات العليا الدكتور سعيد الحارثي وكافة العاملين في العمادة وكذلك الاقسام العلمية مما ساهم في أجراء عملية القبول وفق ما خطط له.

بدوره أستعرض عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي ” إعداد الطلاب والطالبات المقبولين والبالغ عددهم نحو 1200 طالب وطالبة منهم أكثر 150 معيد ومحاضر ، مؤكداً أنه يجب الدخول على بوابة القبول الموحدة للاطلاع على نتائج القبول وفي حالة الترشيح يجب طباعة إشعار الترشيح وارفاقها مع المستندات والوثائق المطلوبة على الموقع الإلكتروني للدراسات العليا ، وكذلك الاطلاع الجدول الزمني لمطابقة الوثائق لكل كلية اعتباراً من 18 من جماد الاخرة حتى الـ 5 من شهر رجب المقبل.

وأهاب على المرشحين الذين يشغلون وظائف حكومية موافقة المرجع الرئيسي على الدراسة لبرنامجي الدبلوم العالي أو الماجستير ، و خطاب بموافقة صاحب الصلاحية بالتفرغ التام للمتقدمين لدراسة الدكتوراه (قرار ابتعاث أو إيفاد للدراسة ولا تقبل الإجازة الدراسية أو الاستثنائية) لمدة لا تقل عن أدنى المدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل (ستة فصول دراسية)، ويستثنى من ذلك ما تقره وزارة الخدمة المدنية، ويشترط إحضار قرارات تمديد للابتعاث أو الإيفاد لكامل مدة دراسة مرحلة الدكتوراه ، مشيراً إلى أنه آخر موعد لاستلام هذه القرارات يوم الخميس 27/ 11/ 1439هـ، ويعد الترشيح للقبول بعد هذا الموعد لاغياَ ، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، مشيداً بمتابعة وكيل الجامعة للدراسات العليا الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، كما أشاد بجهود كافة العاملين على عملية القبول لبرامج الدراسات العليا .