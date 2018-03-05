” فيس بوك ” لا تسبب العزلة الاجتماعية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت أحد الدراسات، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها ” فيس بوك ” ؛ لا تسبب إصابة مستخدميها بالعزلة الاجتماعية أو نوبات الاكتئاب.

حيث وجد الباحثون، في جامعة ” ميسورى ” الأمريكية، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن مرتبطًا بالتغييرات في الاتصال الاجتماعي المباشر، بل قد يؤدى في الواقع إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية، حيث أدى اعتماد تكنولوجيات جديدة من الهواتف الذكية، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مخاوف بشأن إمكاناتها؛ للحد من السعادة والتفاعلات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال مايك كيرني، أستاذ مساعد بجامعة ” ميسورى ” الافتراض، بأن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، له تأثير سلبي على التفاعلات الاجتماعية هو افتراض ضعيف.