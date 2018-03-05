على لسان نجلها.. قصة المسنة التي ناجت ربها تحت المطر راجية الشفاء

عادل الحربي(صدى):

كشف عبدالله الدوسري ، نجل المُسنة التى ظهرت فى صورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وهى تجلس تحت زخات المطر، وترفع يدها مُناجية ربها، أن يُمن عليها بالشفاء من مرض السرطان، تفاصيل جديدة عن والدته ومرضها.

جاء ذلك خلال استضافته فى برنامج ” الراصد ” ، على قناة الإخبارية، مساء أمس الأحد، حيث أوضح أن المرض هاجم والدته منذ فترة، ولكنهم لم يكتشفوه سوى في شهر رمضان الماضي بالصدفة، عندما عانت والدته من ألم الأسنان، مضيفًا أنه عند إجراء الفحوصات الطبية عليها اكتشفوا إصابتها بورم في الثدي ظهر، ولم تتحدث عنه.

وقال ” الدوسري ” : ” الطبيب قال لي إن هناك احتمالية أن يكون الورم خبيثًا، ونصحنا بالبدء مباشرة بالعلاج بالكيماوي ” ، مشيرًا إلى أنهم قد ناشدوا خادم الحرمين الشريفين لعلاجها بالخارج، وأتت لهم الموافقة بعد أسبوعين مباشرة.

واستطرد ” الدوسري ” : ” والدتي رفضت العلاج بالخارج وأصرت أن تُعالج بالرياض في التخصصي ” ، مؤكداً أنهم يلقوا رعاية كبيرة واهتمام، ووزارة الصحة لم تُقصر، وتتعاون معهم بشكل كبير.

فيما ذكر في تغريداته: ” أمي مصابه بالسرطان أتعبها وانهكها الكيماوي وغير ملامها الجميلة، تدعي ربها مع نزول المطر لا تحرموها من دعواتكم ” ، وأضاف: ” كنا يوم الخميس، ولدينا جرعة كيماوي،ولما أمطرت الدنيا بشكل كبير قعدت تحته تدعي بالشفاء ” .

كما لفت ” الدوسري “إلى أنه لم يتوقع كم التفاعل الكبير مع منشوره على ” تويتر ” ، حيث راسله الكثيرون وتفاعلوا معه.