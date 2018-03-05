المرصد السوري: حالة ترقب داخل الغوطة لقافلة المساعدات الإنسانية

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك حالة من الترقب يسود غوطة دمشق الشرقية؛ لدخول قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من أكثر من 45 شاحنة، محملة المساعدات الغذائية والإنسانية.

وأضاف المرصد في بيان له اليوم الإثنين، أن القافلة ستدخل إلى القطاع الشمالي من غوطة دمشق الشرقية، ومن ثم يجري توزيعها بعد تفريغها، إلى المناطق الأخرى من الغوطة الشرقية.

وأشارت إلى أن هذا الترقب يأتي بالتزامن مع تجدد عمليات القصف المدفعي والجوي صباح اليوم، والتي خلفت شهداء وجرحى، في حين ارتفع إلى 6 عدد الشهداء الذين قضوا في القصف الجوي الذي طال بلدة جسرين أمس.

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