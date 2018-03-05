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جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين للجنسين

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف ( للرجال ، والنساء) على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى (مراسل، سائق، وعامل أمن) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة عبر المسابقة الوظيفية.

ودعت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة ، زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعةهنا ؛ للاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، مشيرةً إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد 23 / 6 / 1439هـ ويستمر خمسة أيام .


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