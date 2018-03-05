موعد تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، عن موعد تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات؛ لتمكين السعوديين من فرص العمل في هذا النشاط.
وأوضح ” أبا الخيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه سيتم تطبيق القرار بعد 12 يومًا من الآن في يوم 1/7/1439هـ، داعيًا السعوديين في المبادرة للتوظيف.
وأشار غلى أنه يمكن الاستفادة من العديد من البرامج التدريبية للمقبلين على التوظيف في كلًا من ” مباديء العمل في خدمة العملاء، إدارة بيانات العملاء، الاحترافية في خدمة عملاء مكاتب، التعامل مع المواقف الصعبة، إتقان عملية البيع، التعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز “.
منصور[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 55 دقيقة
ماتحتاج تدريب ولا تهريب البرنامج سهل جدا وزيه زي برامج الشقق المفروشه ادخل اسم العميل ورقم هويته وارسل واطبع والله ماغيرها لاكن الموضوع بسيط جداان رجال الاعمال مايبغو السعودي هذي ببساطه شديده
رجال الاعمال تعودو يكسبو 500 في الميه الحين مثلا نقص ربحه الى 400 في الميه قام يصيح ويون وينوح كالنساء ويدعي انه خسران ….ياخي خسران قفل انقلع فيه غيرك عنده ولاء للوطن واهله