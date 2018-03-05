حمود العنزي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، عن موعد تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات؛ لتمكين السعوديين من فرص العمل في هذا النشاط.

وأوضح ” أبا الخيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه سيتم تطبيق القرار بعد 12 يومًا من الآن في يوم 1/7/1439هـ، داعيًا السعوديين في المبادرة للتوظيف.

وأشار غلى أنه يمكن الاستفادة من العديد من البرامج التدريبية للمقبلين على التوظيف في كلًا من ” مباديء العمل في خدمة العملاء، إدارة بيانات العملاء، الاحترافية في خدمة عملاء مكاتب، التعامل مع المواقف الصعبة، إتقان عملية البيع، التعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز “.