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أستاذ جامعي يقتل طفلاه لحرمان والدتهما من الحضانة

أستاذ جامعي يقتل طفلاه لحرمان والدتهما من الحضانة
واشنطن(صدى):

أقدم أستاذ علوم سياسية بإحدى الجامعات الأمريكية يٌدعى ” روكمان جي أر ، 58 عاماً ” على ارتكاب جريمة بشعة حيث قتل ابنيه ثم ينتحر ليحرم والدتهما الحضانة .

وتعود الواقعة عندما قامت زوجة روكمان التي تعمل محامية في شيكاغو بهجرة وتركه برفقة طفليهما ، فيما تقدمت بطلب بحضاتهما ووافقت المحكمة على الطلب .

فأرسلت الزوجة مع الشرطة إلى زوجها طلب لحضانة الأطفال ، فأطلق روكمان النار على ابنيه ليرديهما قتيلين، قبل أن يدير فوهة المسدس باتجاهه وينتحر في منزله .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43448 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, ارهابيون مجرمون ,, عليهم من الله مايستحقون ,,

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