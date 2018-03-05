أستاذ جامعي يقتل طفلاه لحرمان والدتهما من الحضانة
أقدم أستاذ علوم سياسية بإحدى الجامعات الأمريكية يٌدعى ” روكمان جي أر ، 58 عاماً ” على ارتكاب جريمة بشعة حيث قتل ابنيه ثم ينتحر ليحرم والدتهما الحضانة .
وتعود الواقعة عندما قامت زوجة روكمان التي تعمل محامية في شيكاغو بهجرة وتركه برفقة طفليهما ، فيما تقدمت بطلب بحضاتهما ووافقت المحكمة على الطلب .
فأرسلت الزوجة مع الشرطة إلى زوجها طلب لحضانة الأطفال ، فأطلق روكمان النار على ابنيه ليرديهما قتيلين، قبل أن يدير فوهة المسدس باتجاهه وينتحر في منزله .
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6718 ] نشر منذ 40 دقيقة
ما تنلام يوم تطلب الحضانة طلع مجرم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43448 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ارهابيون مجرمون ,, عليهم من الله مايستحقون ,,