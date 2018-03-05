أستاذ جامعي يقتل طفلاه لحرمان والدتهما من الحضانة

واشنطن(صدى):

أقدم أستاذ علوم سياسية بإحدى الجامعات الأمريكية يٌدعى ” روكمان جي أر ، 58 عاماً ” على ارتكاب جريمة بشعة حيث قتل ابنيه ثم ينتحر ليحرم والدتهما الحضانة .

وتعود الواقعة عندما قامت زوجة روكمان التي تعمل محامية في شيكاغو بهجرة وتركه برفقة طفليهما ، فيما تقدمت بطلب بحضاتهما ووافقت المحكمة على الطلب .

فأرسلت الزوجة مع الشرطة إلى زوجها طلب لحضانة الأطفال ، فأطلق روكمان النار على ابنيه ليرديهما قتيلين، قبل أن يدير فوهة المسدس باتجاهه وينتحر في منزله .