أجندة الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد إلى بريطانيا

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحيفة بريطانية، عن أجندة أعمال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا، مارس المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن ولي العهد سيتم استقباله بروتوكولياً كقائد للمملكة، ومن ثم سيسافر إلى جلسة عشاء برفقة الملكة.

وأضافت الصحيفة أن ولي العهد سيحمل ملفات على الجانبين السياسي والاقتصادي في رحلته إلى لندن، بصفته قائداً لأكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن هناك العديد من المناقشات والمباحثات التي تنتظر ولي العهد بصفته قائداً سياسياً، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بصفته سيزور لندن على رأس وفد تجاري أيضاً.