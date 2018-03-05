أجهزة ” لاب توب ” يمكن أن تقتنيها لأطفالك

نورة الشهري(صدى):

يحتاج أغلب الآباء؛ لشراء أجهزة لاب توب، لأطفالهم خلال فترة الدراسة؛ وذلك من أجل القيان بالواجبات المدرسية وغيرها من الأمور، المتعلقة بالتعليم، ولكن تلك الأجهزة ليس من الضروري، أن تكون متطورة للغاية وبسعر مرتفع؛ وذلك لأن استخدام الأطفال في تلك المرحلة يكون محدود، لذا سنستعرض أبرز أجهزة ” الاب توب ” التي يمكن أن تقتني إحداها لأطفالك.

– لاب توب Asus Chromebook Flip

يأتي مع نظام تشغيل ” كروم ” من جوجل، بالإضافة إلى معالج إنتل Core m3-6Y30، و4 جيجابايت ” رام “، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين، وشاشة بقياس 12.5 بوصة، ومزود مع بطارية تعمل لمدة 10 سنوات.

– لاب توب Lenovo IdeaPad Miix 320

يعمل مع نظام تشغيل ويندوز 10، وله شاشة 10.1 بوصة، مع 4 جيجابايت ” رام ” ، و128 من مساحة التخزين، بدعم من معالج Intel Atom x5-Z8350، وبطارية تعمل لمدة 13 ساعة.

– لاب توب Dell Chromebook 3189

يأتي مع شاشة 11.6 بوصة، ومعالج Intel Celeron N3060، و4 جيجابايت ” رام “، و 32 جيجا بت، وبطارية تستمر لمدة 11 ساعة.