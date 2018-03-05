حكومة الفلبين تدعو عمالتها في المملكة للعودة إلى البلاد
كشفت مصادر، أمس الأحد، أنه تحاول حكومة الفلبين إقناع عمالتها في السعودية بالعودة للبلاد؛ حيث ستوفر لهم فرصًا للعمل هناك أو في دول أخرى.
وأوضحت أن وزارة العمل والخدمة أنشأت فريق عمل خاصًا؛ لتجهيز بيانات ومؤهلات العمالة الفلبينية في المملكة ويرأسه وكيل الوزارة كلارو أريلانو.
كما وجه فريق العمل الشركات الفلبينية للانضمام لمعرض يقدم فرصًا وظيفية للعمالة التي ستتم إعادتها، وذلك بعد الأزمة التي افتعلتها مانيلا مع الكويت بسبب مقتل عاملة منزلية.
وجدير بالذكر أن الوزارة كانت أعلنت في وقت سابق أن قطر التي تواجه تأثيرات المقاطعة الخليجية استغنت عن خدمات 18 ألف عامل فلبيني.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6718 ] نشر منذ 59 دقيقة
شادة حيلها الحكومة مع عمالتهم خلصوا من الكويت رجعوا على السعودية
رااايق[ عدد التعليقات: 3959 ] نشر منذ 48 دقيقة
أخذوهم وفكونا منهم * خلصوا على الكلاب والقطط * اللي ياكلونهم * هههههههههههههههههههههه
ابو بدر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 48 دقيقة
مع السلامه بدون رجعه