كراني: سحب رعدية ممطرة تتحرك في اتجاه القطاع الشرقي
كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الإثنين، أن السحب الرعدية الممطرة بدأت تتحرك في اتجاه القطاع الشرقي، لافتًا إلى إنه أصبح يغطي أجواء العاصمة الرياض.
وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك بالإضافة إلى: ” كلما أتجهنا شمالًا حتى المجمعة خاصة الأجواء الجنوبية والجنوبية الشرقية للمجمعة. ”
وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” وأسأل الله مزيدًا من الأمطار على تلك المناطق والشرقية، وأقصى مداه مع نهاية والله أعلم. ”
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