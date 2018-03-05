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كراني: سحب رعدية ممطرة تتحرك في اتجاه القطاع الشرقي

كراني: سحب رعدية ممطرة تتحرك في اتجاه القطاع الشرقي
عادل الحربي(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الإثنين، أن السحب الرعدية الممطرة بدأت تتحرك في اتجاه القطاع الشرقي، لافتًا إلى إنه أصبح يغطي أجواء العاصمة الرياض.

وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك بالإضافة إلى: ” كلما أتجهنا شمالًا حتى المجمعة خاصة الأجواء الجنوبية والجنوبية الشرقية للمجمعة. ”

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” وأسأل الله مزيدًا من الأمطار على تلك المناطق والشرقية، وأقصى مداه مع نهاية والله أعلم. ”

 


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