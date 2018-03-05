العراق تقرر مصادرة أملاك ” صدام “

بغداد(صدى):

أعلنت الحكومة العراقية، عن قراراها بمصادرة أملاك صدام حسين، و4آلاف من رموز نظامه وأقاربه.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة بالعراق، في رسالة موجهة إلى الحكومة، ووزارة المالية والعدل والزراعة، بمصادرة أملاك عشرات من المسؤولين، في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين وأقاربهم.

ويجدر الإشارة، أن الرسالة ضمت أسماء وزراء وقيادات، في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم، وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.