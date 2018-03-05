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باالفيديو.. صرخات وجبة يابانية في مقلاه تثير ضجة بالإنترنت

باالفيديو.. صرخات وجبة يابانية في مقلاه تثير ضجة بالإنترنت
بكين(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لوجبة يابانية تصدر صوتًا مزعجًا خلال قليها.

ظهرت كرات ” تاما كونياكو ” تصرخ أثناء تحميرها في مقلاة، ما أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، حيث نادى البعض بضرورة إنقاذها، ووجد آخرون أن صوتها يشبه صوت الخنازير.

من المعروف أن الوجبة اليابانية من الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2992 ] نشر منذ 2 ساعتين

بلد العجايب اكل بيصرخ

[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 2 ساعتين

وهذا واشلون ينوكل واهو يصارخ كذا😷😒

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