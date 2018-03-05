باالفيديو.. صرخات وجبة يابانية في مقلاه تثير ضجة بالإنترنت
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لوجبة يابانية تصدر صوتًا مزعجًا خلال قليها.
ظهرت كرات ” تاما كونياكو ” تصرخ أثناء تحميرها في مقلاة، ما أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، حيث نادى البعض بضرورة إنقاذها، ووجد آخرون أن صوتها يشبه صوت الخنازير.
من المعروف أن الوجبة اليابانية من الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2992 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلد العجايب اكل بيصرخ
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3423 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه مبدعين حتى في وقت الأكل😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهذا واشلون ينوكل واهو يصارخ كذا😷😒
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7585 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه ليكون من اختراعاتهم بعد😁😂