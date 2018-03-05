قصة زوجين احتجزا على جزيرة نائية
تمكن فريق إنقاذ أسترالي من إنقاذ زوجين، أٌحتجزا على إحدى الجزر النائية لمدة 8 ساعات عقب تحطم قاربهما .
وقد لجأ الزوجان إلى الجزيرة النائية بعد أن ضربت الشاطئ سلسلة من العواصف أدت إلى تحطم القارب وإصابتهما برضوض في مختلف أنحاء جسديهما عقب تحطم قاربهما أثناء رحلة صيد لهما بالقرب من جزر بيرسي الأسترالية .
ولحسن الحظ تمكن الزوجان من التخييم بين الشجيرات بالقرب من الشاطئ لقضاء الليلة. وفي الصباح قرر الزوجان كتابة كلمة ” help ” على الرمال لإثارة انتباه فرق الإنقاذ.
وقال رجال الإنقاذ بأنهم كانوا يقومون بجولة روتينية على متن طائرة مروحية على بعد 20 كيلومتراً من الجزيرة، قبل أن يقتربوا منها ويشاهدوا العبارة الضخمة على الرمال.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2992 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله تم انقاذهم
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3423 ] نشر منذ 2 ساعتين
اووبس 😧😐 كووويس انو احد انقذهم 😅
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3423 ] نشر منذ 1 ساعة
مايضيع الا اللي مثلك ياحربي ….احمرررر منك مافيش 😏.. ولاتتكلم على اعمامك وتاج راسك😇
صقر حوران[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحربي قبل ماتسب ابناء بلدك
تراهم يردون عنك بعد الله الصواريخ الباليستية
وكذلك يعرفون يتصرفون في الجو مع اي عدوان
ويواجهون العدو في جبال الحدود
وحازوا على اعلى الشهادات داخليا وخارجيا
وانت اقصى حدك شيلة زلزلة وترجع تحت بطانيتك تمسح مخطانتك
ولو سمحت لاتكون مستاجر وامعة للتنكيت على الشباب السعودي
لانها من وسائل الحرب علينا من دويلات مهزوزة
ارجع واقول ان لي الفخر ان اكون سعودي ورافع راسي
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 15 دقيقة
بعض البشر ودك تحتجز انت وياه في جزيره نائيه وتحطم انت القارب بنفسك وتنسى انك تعرف تكتب هلب وساعدوني-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43448 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما اراد الله هلاكهم في هاالوقت ,,