قصة زوجين احتجزا على جزيرة نائية

كانبرا(صدى):

تمكن فريق إنقاذ أسترالي من إنقاذ زوجين، أٌحتجزا على إحدى الجزر النائية لمدة 8 ساعات عقب تحطم قاربهما .

وقد لجأ الزوجان إلى الجزيرة النائية بعد أن ضربت الشاطئ سلسلة من العواصف أدت إلى تحطم القارب وإصابتهما برضوض في مختلف أنحاء جسديهما عقب تحطم قاربهما أثناء رحلة صيد لهما بالقرب من جزر بيرسي الأسترالية .

ولحسن الحظ تمكن الزوجان من التخييم بين الشجيرات بالقرب من الشاطئ لقضاء الليلة. وفي الصباح قرر الزوجان كتابة كلمة ” help ” على الرمال لإثارة انتباه فرق الإنقاذ.

وقال رجال الإنقاذ بأنهم كانوا يقومون بجولة روتينية على متن طائرة مروحية على بعد 20 كيلومتراً من الجزيرة، قبل أن يقتربوا منها ويشاهدوا العبارة الضخمة على الرمال.