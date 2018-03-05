بالصور.. أخر المستجدات في قضية الطفلة ” هيفاء “

نايف السالم(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي صباح اليوم الإثنين الطفلة هيفاء سلطان ووالدتها السيدة ” منى “.

وأوضحت السفارة السعودية أنه تم فتح ملف بالموضوع، ومنح الطفلة مبلغاً مالياً؛ لصرفه على جميع متطلباتها ومتطلبات والدتها، وأنه ستتم متابعة الموضوع لإنهاء المعاناة.

وكانت السفارة ذكرت في وقت سابق أنه سيتم التحقق من المعلومات التي ذكرتها والدة الطفلة ” هيفاء ” حول أن زوجها السعودي توفي قبل تسع سنوات وتركها في منطقة بونشاك بإندونيسيا وأنها تبحث عن أهل ابنتها.

يذكر أن هيفاء ظهرت رفقة والدتها في مقطع فيديو، وأفادت أن أباها توفي في حادث سير قبل تسع سنوات وتركها بإندونيسيا، مناشدةً المساعدة في الوصول لأهلها بالسعودية.

إقرأ أيضا: