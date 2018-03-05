تايكوندو الشباب يقترب من كأس التفوق والهلال يتراجع للرابع

سعيد العجل(صدى):

أقترب فريق التايكوندو بنادي الشباب من تحقيق كأس التفوق العام بعد حصوله على بطولة المملكة للأوزان الاولمبية بكلتا درجتيها الشباب والأول والتي اختتمت منافساتها أمس بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف .

وجاء في وصافة درجة الشباب فريق السلام وحل الجبيل ثالثاً فيما تراجع فريق الهلال للرابع وعلى صعيد الدرجة الأولى جاء فريق أبها ثانياً ومدرسة الشباب ثالثاً ومركز الجسم الذهبي رابعاً وحقق لاعب جدة أسامة اليافعي وزميله لاعب الأندلس مصباح محروس على جائزة أفصل لاعبين واعدين وحقق نادي الفرع كأس الفريق المثالي .

وحضر منافسات البطولة وتتويج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي الذي أشاد بالقوة التنافسية بين الفرق لا سيما وأن الموسم الرياضي في المراحل النهائية ويطمح غالبية الفرق بتثبيت مراكزها في مقدمة الترتيب العام موجهاً شكره لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث .