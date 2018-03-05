مقيم هندي يعلن إسلامه بعد تأثره بموقف نبيل من مواطن بالدمام

نايف السالم(صدى):

قام مُقيم هندي الجنسية بالإعلان عن الدخول في الإسلام، بعدما تأثر بموقف نبيل من أحد المواطنين لتبرعه بمبلغ من المال لفض نزاع بين بائع بمحطة وقود وزبون على طريق ” الدمام ـ الجبيل ” .

وأوضح نائب رئيس فرع الدعوة والإرشاد بالدمام، عبدالواحد المزروع: ” أن المقيم الهندي تأثر بموقف شاهده من قِبل أحد المواطنين، بعدما فوجئ بتدخل الأخير لفض نزاع وخلاف مالي وقع بين بائع بمحطة وقود وأحد الزبائن، بعرضه دفع المبلغ المتنازع عليه. ”

وأشار ” المزروع ” إلى أن المقيم سارع بالذهاب للمواطن وسأله عن سبب إقدامه على هذا الفعل، ليجيبه الأخير بأن الدافع هو تعاليم الدين الإسلامي.

وأكد أن المقيم الهندي تواصل مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالدمام؛ للتعرف على الإسلام عبر الدعاة والكتب المترجمة، قبل أن يعلن دخوله الإسلام بعدها بفترة قصيرة.