اليوم.. افتتاح معرض الإنشاءات بمركز جدة للمنتديات والفعاليات

سعيد العجل(صدى):

يفتتح مساء اليوم الإثنين معرض الإنشاءات في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، والذي من المتوقع أن يؤدي دورًا فعالًا في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بدعم من صندوق تحفيز تقنية البناء (BTSF) في المملكة العربية السعودية كمبادرة من وزارة الإسكان السعودية، ويسعى معرض ” The Big 5 Saudi 2018″ إلى استضافة 400 عارض على المستوى المحلي والدولي، وتقديم أكثر من 50 ورشة عمل مجانية معتمدة حتى 8 مارس.

وتتشرف شركة ” دي. أم. جي. للفعاليات الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ” بتنظيم معرض ” The Big 5 Saudi ” ، الذي سيتشارك الموقع مع معرض ” Wood Tech & Design Expo Saudi 2018 “.

وتحظى الفعالية بدعم شركة البواني كراعي بلاتيني وراعي التسجيل، وشركتي غروهي ” GROHE ” واليمامة كراعيين ذهبيين، وصندوق تحفيز تقنية البناء كشريك إستراتيجي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الذي اقيم صباح امس الاحد ٤ مارس بقاعة الدحلان بارض المعارض قال الاستاذ اديب حسين مندورة مدير ادارة المعارض بالغرفة التجارية بجدة بحضور الاستاذ عمر سعيد باحكم رئيس قسم خدمات المعارض بالغرفة ، نبارك ل The Big 5 المعرض الثامن لهم ونؤكد ان دور الغرفة التجارية بجدة دعم المعارض ، حيث بدأ. – “The Big 5″ – بصالة في المعرض والآن بيقام معرضهم على مساحة ١٢.٠٠٠ متر مربع بشراكة الغرفة التجارية وان شاء الله سيكون هناك قريبا توقيع اتفاقية مع الشركة للاستثمار في نفس المعرض حتى ٢٠٢٠ ،

وفي كلمته قال روني الحداد، مدير الفعاليات في معرض ” The Big 5 Saudi ” معلقًا: “يجمع معرض ” The Big 5 Saudi 2018 ” بين العديد من العلامات التجارية الدولية والإقليمية مقدمًا ابتكاراتٍ في منتجات التكنولوجيا الذكية والمتقدمة والإنشاءات. وكل ذلك يشتمل على رؤية السعودية 2030 مع التركيز الكبير على الإنتاجية والتنمية والتنفيذ السريع في ظل سوق محفزٍ.”

ومن المتوقع ان يتعدى حضور معرض ” The Big 5 Saudi ” للعاملين في المجال ، والمتخصصين ومن عامة المحبين للاطلاع على تلك المعارض، ويتوقع ١٥.٠٠٠ زائر يوميا.