الكويت تطالب لبنان بتسليم المتهم بقتل العاملة الفلبينية

خالد الظفيري(صدى):

صرح نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن بلاده قدمت طلبًا للسلطات اللبنانية؛ لتسليم المتهم في جريمة قتل العاملة الفلبينية، والتنسيق جار؛ لتسليمه وزوجته ومحاكمتهما محاكمة عادلة.

وقال ” الجارالله ” : ” أن السلطات اللبنانية، تسلمت الطلب والتنسيق جار معها، حيال هذا الملف؛ لتسليم المتهم وزوجته للكويت، ومحاكمتهما محاكمة عادلة ” ، مشيرة إلى أن الكويت، تتحرك من واقع مسؤولياتها والتزاماتها.

ويجدر الإشارة إلى أن، وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في فبراير الماضي، العثور على جثة عاملة فلبينية، داخل براد ” فريزر ” ، في إحدى شقق منطقة ” السالمية ” ، حيث اثبتت التحريات، أن الشقة كانت مستأجرة من قبل شخص لبناني الجنسية، وزوجته التي تحمل الجنسية السورية، وقد غادرا البلاد قبل اكتشاف الجثة بفترة طويلة.