الحربي: زيارة سمو ولي العهد للقاهرة تأتي في وقت حساس

عادل الحربي(صدى):

أكد المختص في العلاقات الدولية الدكتور سليمان الحربي، اليوم الاثنين، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في وقت حساس للبلدين والمنطقة بشكل كامل.

وأوضح ” الحربي ” أن الاستثمارات السعودية في مصر هي الأعلى عربيًا بقيمة 6.1 مليار دولار، وتشكل 11% من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، لافتًا إلى أن مصر هي الرابط الآسيوي الأفريقي بين ضفتي البحر الأحمر.

وأضاف أن ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر وإقرار العديد من المشروعات كالجسر البري وتنمية سيناء ومشروع نيوم والربط الكهربائي سيرفع التبادل التجاري بين البلدين.

كما أشار إلى أن الطرفين يعملا على زيادة الاستثمارات المصرية بالمملكة إلى أكثر من 1.1 مليار دولار في مجالات الأغذية والصناعة ومنها ” الصناعات الدوائية “، مؤكدًا أن الربط البري بين آسيا وأفريقيا سيكون له مردود إيجابي على الاستثمارات والمشاريع المتبادلة بين البلدين.

وأوضح ” الحربي ” أن التاريخ القريب أثبت أن الرياض والقاهرة هما عصب التعاون والعمل العربي على المستويات كافة، حيث انعكست العلاقات السعودية المصرية خلال الـ40 عامًا الأخيرة على نجاح العمل العربي.