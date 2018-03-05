تعليم عسير يطبق معايير الجودة الشاملة بأحد المدارس في خميس مشيط

إبراهيم الزهراني(صدى):

بدأت المرحلة الثانية لمبادرة المساعدة للشؤون التعليمية بمنطقة عسير أ. نورة آل مفرح بعنوان (تطبيق معايير الجودة في المدرسة )وانطلقت من مدرسة مميزة من مدارس محافظة خميس مشيط وهي م٢٧ث١٨ بحضور رئيسة قسم القيادة المدرسية بعسير أ. سعدى العمري ومشرفات القيادة المدرسية بمكتب خميس مشيط وعدد من قائدات المدارس وهي مبادرة قيادة وريادة تدفع القائدات للتقدم نحو الريادة .

وذلك برغبة حقيقية في تطويره بتطبيق معايير الجودة الشاملة وترجمة شعارات التميز والجودة إلى أساليب عمل للوصول إلى أقصى درجات تحقيق الأهداف المتوخاة وتستمرالمبادرة إلى نهاية الأسبوع الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٠/ ٦/ ١٤٣٩.