بالصور.. البروق ترسم لوحة فنية رائعة على جبال قطن غرب القصيم

سالم المطيري(صدى):

قام عبدالعزيز الحصيني، الباحث فى الطقس والمناخ، بنشر صورًا التقطها المصور خالد السليمي، تُظهر مشاهد مذهلة للبروق على جبال قطن، بمنطقة القصيم ليلة الإثنين، مؤكدًا أن شرق الغربية وعفيف يتعرضان لسحب رعدية الآن.

حيث قال ” الحصيني ” ، صباح اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :” الحمد لله وحده مُطرنا بفضل الله ورحمته اللّهُم صَيِّبًا نَافعا ، صور للبروق على جبال قطن شرق عقلة الصقور غرب القصيم ليلة الاثنين 1439/6/17هـ 4-3-2018م البارح ” ليلة الأثنين” تصوير المبدع خالد السليمي الحربي السحب الرعدية الآن صباح الأثنين شرق الغربية وعلى عفيف ” .

يشار إلى أن النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كان قد وجه عدة تنبيهات لمناطق : ” الرياض ، القصيم ، عسير ، جازان ، و الباحة ” ، للتحذير من التقلبات الجوية المُتوقعة اليوم الإثنين.