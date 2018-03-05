” الجوازات ” توضح للمقيمين 5 معلومات مهمة حول تأشيرة الخروج النهائي

نايف السالم(صدى):

تواصل المديرية العامة للجوازات الرد على استفسارات المقيمين والمواطنين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

ورصدت ” صدى ” أبرز الاستفسارات والردود التي وردت للمديرية اليوم الاثنين حول تأشيرة الخروج النهائي، والتي أكدت أنه يلزم لإصدارها سداد كافة المستحقات التي على صاحب التأشيرة.

1 – هل هناك امكانية تمديد تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين ؟

الجوازات: التعليمات تلزم بأن تتم المغادرة خلال ٦٠ يوماً من إصدار التأشيرة.

2 – انا اعمل مدرس بالرياض نازل نهائي الى مصر وحاجز طيران في شهر مايو ما هي الفترة المناسبة لاستخراج التأشيرة الجوازات: خروج نهائي، مع العلم ان إقامتي تنتهى في شهر ذي الحجة واملك سيارة.

بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم و يلزم إنهاء كافة الحقوق الخاصة لتتمكن من إصدار تأشيرة الخروج نهائي .

3 – اذا سمحت كيفيه عمل خروج نهائي لمولود بالسعودية

الجوازات: يمكنك إصدار تأشيرة خروج نهائي عبر منصة أبشر .

4 – ما هي المؤسسات والهيئات المربوطة إلكترونيا بالجوازات والتي تمنع الوافد من الخروج النهائي اذا كان عليه مستحقات مالية لها ؟

الجوازات: يلزم إنهاء كافة الحقوق الخاصة لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي .نسعد بتواصلك

5 – من شروط تأشيرة الخروج النهائي ان يوافق الكفيل ويتعهد بتسليم خطاب المخالصة لأثبات دفع جميع المستحقات للعامل لاحد المراكز الحدودية السعودية، فهل يقوم العامل بتسليم هذا الخطاب. ام يقوم الكفيل بتسليمه للمركز الحدودي

الجوازات: من اختصاصنا إصدار تأشيرة خروج نهائي ليتمكن من الغادرة. نسعد بتواصلك.