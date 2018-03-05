العثور على مركبة مسروقة أمام محل تجاري بجازان

تركي السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، خلال زمن قياسي، في العثور على المركبة ” الهايلوكس ” المسروقة، من أمام محل تجاري، واقع على الطريق الرابط بين مدينة جازان ومحافظة أبو عريش؛ حيث كان قائدها داخل المحل؛ لشراء بعض المستلزمات الخاصة.

ويجدر الإشارة إلى أن التحريات، لا تزال جارية؛ للبحث عن السارق، الذي تكثف الجهات الأمنية بحثها عنه، من أجل الوصول إليه، والقبض عليه لتسليمه إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه.

وتم تداول مقطع مصور، تظهر فيه لحظة سرقة المركبة ” الهايلوكس ” ، السبت الماضي، أثناء وقوفها بجوار أحد المحلات التجارية؛ إذ أظهرت إحدى كاميرات المراقبة الموجودة، أمام المحل التجاري، عملية سرقة المركبة، السبت الماضي، التي تمت في ثوانٍ معدودة بعد أن تأكد للسارق أن صاحب السيارة كان منهمكًا، ومشغولًا داخل المحل، ولاذ بالفرار من الموقع.

وعندما خرج قائد المركبة من المحل، إلا وتعرض لصدمة شديدة بعد أن فوجئ بعدم وجود مركبته بموقفها، ومعرفته أنها تعرضت للسرقة، إلا أن الكاميرات المثبتة خارج المحلات التجارية، وثقت عملية السرقة، وأظهرت السارق في المقطع.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تزويد الجهات الأمنية بشرطة محافظة أبو عريش، بنسخة من الفيديو كدليل يساعد رجال الأمن، في كشف هوية السارق، بعد التعرف إليه من خلال وجود صورته وملامح وجهه.

يُذكر أن فرق أمنية من الشرطة، انتقلت إلى الموقع بعد البلاغ الوارد إليها، واتخذت الإجراءات اللازمة؛ لأخذ إفادة قائد السيارة، وتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المسروقة.