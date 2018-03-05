كرنفال ” مزولة سيتي ” يختتم فعالياته

علي القرني(صدى):

اختتمت أمس الأحد ” مزولة سيتي ” الذي نظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بمقر مشروع الرائدة “المدينة الرقمية” بحي النخيل على طريق الأمير تركي الأول بالرياض ، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وكانت مزولة سيتي التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض يوم الجمعة الماضي قد شهد حشوداً من الزوار استمرت على مدى ثلاثة أيام على التوالي حافلة بالبهجة والأفراح العائلية تحت شعار “كلنا فينا خير” وفق أجندة وحزم من الفعاليات والأنشطة والبرامج توزعت على مواقع المهرجان المختلفة.

وتضمت هذا العام فعاليات وبرامج متعددة تم تصميمها بطرق علمية لتناسب كافة الأفراد وتراعي خصوصية الزمان والمكان ، جاءت على أربعة محاور رئيسية هي: “رد لهم” وهو عبارة عن سوق مزولة يديره ويشرف عليه شباب وشابات سعوديون، أما المحور الثاني فهو “اقلط معهم”، وهو تشكيلة من الطاقات الشبابية في عربات الأطعمة المختلفة التي تقدم للزوار مختلف الأطعمة، ويأتي المحور الثالث تحت عنوان “شوف مثلهم”، ويتمثل هذا المحور في عرض مجسمات فنية ليجسد معاناة مرضى الزهايمر، أما المحور الرابع والأخير فهو “حس فيهم”، وهو دعوة للزوار للمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي تسمح للجميع بتجربة أحاسيس مريض الزهايمر.

وقد غطت هذه المحاور حاجة الزوار من الترفيه، والتسوق، والرياضة، والإبداع الفني والمهني، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات وأفراد.

وحقق مزولة سيتي نجاحاً باهراً لهذا العام ، وحظي بإعجاب وإشادات كافة الزوار، مطالبين الجمعية بتكرار هذا النموذج من الأنشطة مرتين أو ثلاث مرات خلال من كل عام.

ووجهت اللجنة المنظمة ” مزولة سيتي ” شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاحه من جهات حكومية ومؤسسات وأفراد وتخص بالشكر أمارة منطقة الرياض، والهيئة العامة للترفية، وأمانة مدينة الرياض، والمؤسسة العامة للتقاعد، والرائدة “المدينة الرقمية” الشركاء الاستراتيجيين، ومكتب محمد عبدالعزيز العقيل “محامون ومستشارون قانونيون”، والشركة السعودية للكهرباء، والبنك الأهلي التجاري، وشركة ماجد الفطيم، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، شركة التصنيع الوطنية، مؤسسة ألفاون، شركة كريم، وشركة فيكتوريا، مؤسسة فريق النمور، شركة عين، شركة لوكل إيجينسي، والشركة السعودية للنظافة والخدمات المتقدمة، وشركة Bow & Arrow ، وشركة فيجن ايفينت، وفريق فخر التطوع –جامعة الملك سعود، مؤسسة مهمتنا لإدارة وتنظيم الحشود، والهلال الأحمر، وشركة أمنكو للحراسات الأمنية إضافة إلى الشركاء الإعلاميين متمثلين في: صحيفة الشرق الأوسط الدولية، وصحيفة الاقتصادية، ومجلة سيدتي.