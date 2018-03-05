بالفيديو.. مغردون يحتفون بزيارة ولي العهد للقاهرة بأغنية نادرة لطلال مداح

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مساء أمس الأحد، أغنية نادرة للفنان الراحل طلال مداح بعنوان ” كلنا مصر ” ، احتفاءًا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.

ووصل ولي العهد القاهرة أمس؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وجدير بالذكر إنه تشهد الزيارة تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.