” الصحة ” تعلن بدء مراحل ” المسح الطبي لطلاب المدارس “

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن بدء المراحل الأولية في برنامج المسح الصحي لطلاب المدارس، عبر مشاركة عدد من المعنيين، في دورة تدريبية ضمّت منسوبي مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، للتدريب على برنامج المسح الصحي للطلاب والطالبات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت ” الصحة ” ، إلى أن البرنامج يهدف إلى الكشف الطبي على الطلاب في الصف الأول الابتدائي وطلاب الصف الرابع وطلاب الصف الأول المتوسط، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوي، حيث تسعى من خلال الدورة، إلى تدريب الكوادر الصحية على الفحوصات المشمولة في برنامج المسح الصحي للطالب، وكذلك تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات فيما يختص بتطبيق برنامج المسح الصحي للطلاب.

حيث اشتملت الدورة، على إعطاء نبذة عن أهمية الفحوصات الطبية في السن المدرسي والإحالة، وكذلك عن فوائد التطعيمات في السن المدرسي، وقياس مؤشرات كتلة الجسم ودلالته، والكشف على وحدة النظر ودلالاته، بالإضافة إلى الكشف عن اعوجاج الظهر وفحص الأسنان وتطبيق الفلورايد.

وتتضمن الدورة أيضًا، مهارات الكشف المبكر عن تعاطي التدخين في السن المدرسي والتعامل معه وصعوبات التعلم، وكذلك الكشف المبكر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى الكشف عن حالات الاكتئاب والتعاطي معها لدى اليافعين.