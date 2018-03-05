بعد صافرات الاستهجان.. ” غوميز ” يصدم جماهير البرسا برد فعله

طلال الغامدي(صدى):

هاجم جماهير البرسا، أمس الأحد، اللاعب البرتغالي أندريه غوميز، خلال مباراة فريقه في مواجهة أـلتيكو مدريد في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ونزل ” غوميز ” الملعب بديلًا لأندريس إنييستا، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، واستقبل الجماهير غوميز بصافرات الاستهجان.

وغضب فالفيردي على الجماهير بسبب صافراتهم على اللاعب، ونظر إليهم بغض، بينما جاء رد اللاعب على الجماهير صادم.

وقال ” غوميز ” عقب المباراة والفوز على أتلتيكو بهدف نظيف،عبر ” تويتر ” : “جمھور رائع، دعمكم يجعلنا لا نقھر، ننتقل إلى الھدف المقبل”.