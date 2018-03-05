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وفاة حارس النصر السابق عن عمر يناهز 46 عاما

وفاة حارس النصر السابق عن عمر يناهز 46 عاما
ماجد محمد(صدى):

توفى، اليوم الأثنين، حارس نادي النصر والمنتخب السابق الكابتن شاكر العليان.

ويبلغ ” العليان ” 46 عامًا، وتوفى بعد صراع مع المرض، ومسيرة كروية حافلة مع النصر والأخضر.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يغفرله ويرحمه

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمه الله وغفر الله له

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليه . الله يلهم اهله الصبر والسلوان .

[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه.

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون

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