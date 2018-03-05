نشر : منذ 3 ساعات 4٬943 6 اخبار رياضية وفاة حارس النصر السابق عن عمر يناهز 46 عاما ماجد محمد(صدى): توفى، اليوم الأثنين، حارس نادي النصر والمنتخب السابق الكابتن شاكر العليان. ويبلغ ” العليان ” 46 عامًا، وتوفى بعد صراع مع المرض، ومسيرة كروية حافلة مع النصر والأخضر. الوسوم:النصر, شاكر العليان, وفاة
kkk[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يغفرله ويرحمه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله وغفر الله له
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليه . الله يلهم اهله الصبر والسلوان .
ابو لما[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون