وفاة حارس النصر السابق عن عمر يناهز 46 عاما

ماجد محمد(صدى):

توفى، اليوم الأثنين، حارس نادي النصر والمنتخب السابق الكابتن شاكر العليان.

ويبلغ ” العليان ” 46 عامًا، وتوفى بعد صراع مع المرض، ومسيرة كروية حافلة مع النصر والأخضر.