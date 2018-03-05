المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى المدنيين في الغوطة إلى 710 شخصا

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام السوري نفذت عدة غارات على مناطق في مدينتي حرستا ودوما، وبلدات حزة وزملكا وجسرين وحمورية، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين في بلدة حزة ومدينة زملكا إضافة لسقوط جرحى.

وأضاف المرصد، أن عدد المدنيين الذين استشهدوا جراء القصف على الغوطة الشرقية، ارتفع إلى 710، من بينهم 166 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و98 مواطنة، منذ الـ 18 فبراير الماضي.

كما تسبب القصف خلال هذه الفترة التي استكملت أسبوعين منذ انطلاقتها، في إصابة أكثر من 3600 مدني بينهم مئات الأطفال والمواطنات بجراح متفاوتة الخطورة، فيما تعرض البعض لإعاقات دائمة، كذلك لا تزال جثامين عشرات المدنيين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الجوي المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام على غوطة دمشق الشرقية.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام السوري، سيطرت حالياً على ثلث الغوطة الشرقية لدمشق.