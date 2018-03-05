قطر من أسوأ الأسواق المالية أداء في 2018

طلال الضوي(صدى):

كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الاثنين، عن أداء الأسواق المالية المتوقعة خلال العام الحالي 2018، وفقًا لاستطلاع رأي لحظي على المشاركين في المؤتمر السنوي للمجموعة.

وأوظهر الاستطلاع أن قطر سوف تكون من أسوأ الأسواق أداءً بالمنطقة في عام 2018، بينما سيكون السوق المصري الأفضل يليه السوق السعودي في المرتبة الثانية ثم السوق الإماراتي.

وصوت المشاركون لصالح السوق المصري بنسبة 47%، وجاء التصويت على السوق السعودي بنسبة 30%، كما يرى المستثمرون أن قطاع البنوك سوف يكون الأفضل أداء خلال 2018.