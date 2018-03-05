بالصور.. اكتشاف 90 منشأة حجرية بمركز ” الحمضة “

أبها(صدى):

تمكن فريق من مكتب الهيئة العامة، للسياحة والتراث الوطني، بمحافظة بيشة، من اكتشاف 90 منشأة حجرية، ذات أشكال دائرية، بمركز ” الحمضة ” التابع لمحافظة تثليث، تعود لأواخر العصر الحجري الحديث.

وفي هذا السياق، أوضح مدير المكتب، عبدالله سعيد الأكلبي، أن هذا الاكتشاف، جاء بتعاون المواطن عايض فهد القحطاني، أحد سكان المركز، بعد إبلاغه بوجود مواقع أثرية؛ مشيرًا إلى أن هذه المنشآت، تعتمد في بنائها على حجارة منتظمة، بمقاييس دقيقة وبأحجام مختلفة؛ منها المستطيل، والآخر الدائري، وهو الشكل الغالب في الموقع؛ ملفتًا الانتباه إلى أن المنشآت، بُنيت على منطقة سهلية واسعة، وربما استُخدمت كمدافن لأشخاص، لهم قيمة اجتماعية في ذلك الوقت.

وعلى صعيد آخر، أوضح مدير عام هيئة السياحة، والتراث الوطني بعسير، المهندس محمد العمرة، أن هذا الاكتشاف الثاني خلال الربع الأول، من هذا العام ٢٠١٨م في محافظة تثليث؛ في دلالة لما تتمتع به من غناء أثري، وحاجاتها إلى الكثير من المسوحات والدراسات الأثرية.