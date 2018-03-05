ارتفاع أسعار الذهب في ظل مخاوف نشوب حرب تجارية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها، في ظل انتشار مخاوف بشأن حرب تجارية عالمية بعد خطة الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

وصعد سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.28% إلى 1326.5 دولار للأوقية، بعدما لامس خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ الـ27 من فبراير عند 1327.03 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.3% عند 1326.8 دولار، بعدما بلغت خسائرها 0.5% خلال الأسبوع الماضي.