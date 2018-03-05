” النيابة العامة ” تتهم موقع ” يوتيوب ” ينشر التطرف والحض على الإرهاب

نايف السالم(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع الماضي أولى جلسات محاكمة مجموعة إرهابية مكونة 10 أشخاص، متهمين في حادثة إطلاق النار على دوريات الأمن في ضاحية لبن بالرياض عام 1436هـ.

وأوضحت النيابة في أن المتهمين (8 سعوديين ويمنيين)، تلقوا تعليمات عملياتهم الإرهابية المنفذة من قيادي في تنظم “داعش” الإرهابي عبر الموقع اليوتيوب، ما وضعه على كرسي الاتهام بالترويج للفكر الإرهابي، وتجنيد إرهابيين، إضافة إلى إعطاء التعليمات والتلقين الإلكتروني.

ووجهت النيابة العامة تهماً إلى موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بأن له دوراً في تجنيد عناصر إرهابية، من خلال بث مواد إعلامية تحريضية نشرها فيه تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت على عدم تنفيذ شركة يوتيوب استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى السجل الحافل للموقع في المساهمة بنشر الإرهاب، إذ رصد تعامل يوتيوب مع كلمة أبي بكر البغدادي الأخيرة قبل شهرين، واتضح بحسب الحياة قيامه بإغلاق الحسابات التي تبث الكلمة، ولم يتجاوز عدد المشاهدات 500 مشاهدة خلال أربع ساعات، أي أن الحسابات المغلقة لم تكن مؤثرة.