الأهلي يحذر لاعبيه من التجول في الدوحة

نواف السالم(صدى):

طالبت إدارة النادي الأهلي، لاعبيها بعدم الخروج عن البرنامج المقرر من قبل الجهاز الإداري للفريق في الدوحة.

حيث حذرت لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري والعاملين المرافقين للبعثة إلى الدوحة، من عدم الالتزام بالبرنامج المقرر من قبل الجهاز الإداري، واتباع التعليمات، وعدم الخروج عن كل ما يمليه عليهم مسؤولي البعثة.

وأشارت إلى أهمية البقاء في غرف الفندق وعدم التجول في البهو أو الخروج عن محيطه، حرصاً على سلامة البعثة .

يجدر الإشارة إلى أن المملكة أعلنت مقاطعة قطر منذ 9 أشهر، بجانب عدد من الدول المكافحة للإرهاب، على خلفية دعمها للإرهاب.