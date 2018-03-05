ريجيم يناسب المرأة العاملة يخلصها من 3 كيلو جرام أسبوعيا

نورة الشهري(صدى):

أكد خبراء التغذية أن المرأة العاملة في حاجة إلى 1600 سعرة حرارية على مدار اليوم؛ حتى لا تتعرض لزيادة الوزن وللحفاظ على جمالها ورشاقتها.

إليكِ نموذجًا من الوجبات التي يمكنكِ تكرارها خلال فترة الأسبوع؛ للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم رشيق.

• الإفطار:

بيضة بريشت + قطعة جبن أبيض خالي الدسم + قطعة فاكهة + شاي أو قهوة أو كاكاو.

• بعد الإفطار:

قطعة خبز + كوب عصير برتقال.

• الغداء:

زجاجة مياه معدنية (نصف لتر) + ساندويش دجاج مع خيار مخلل + تفاحة.

• بعد الغداء:

3 قطع أفندي + 3 مكعبات شوكولاتة.

• العشاء:

طبق سلطة + قطعة لحم مشوي وقليل من المعكرونة المسلوقة أو قطعة سمك مشوي مع أرز مطهو على البخار وكوب لبن + كمبوت.

نظام آخر:

• الإفطار:

كوب عصير فواكه + + ثمرتان من الفاكهة.

• الغداء:

قطعة خبز + خضراوات طازجة + قطعة سمك أو لحم أو ربع دجاجة (ويفضّل أن تكون مشوية) + كوب سلطة فواكه مشكلة.

• العشاء:

طبق أرز صغير + شريحة من اللحم أو السمك المشوي + قطعة خبز + ثمرتان من الفاكهة.