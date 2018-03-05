وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى إيران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

باريس(صدى):

استقبلت طهران، وزير الخارجية الفرنسى، جان ايف لودريان، فجر اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث سيلتقى خلال الزيارة مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، فضلًا عن عدد آخر من كبار المسئولين الإيرانيين.

وأوضحت وسائل إعلام إنه سيبحث وزير الخارجية الفرنسى، فى هذه اللقاءات، سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وجدير بالذكر إنه أعلن، مكتب لودريان، فى وقت سابق أن جزءًا رئيسيًا من الزيارة سيتم تخصيصه لمناقشة الأوضاع فى سوريا ومحاولة إقناع إيران باستخدام نفوذها على الرئيس السورى بشار الأسد للموافقة على وقف إطلاق النار.

كما أنه من المقرر أن يفتتح لودريان معرضًا يسمى ” متحف اللوفر فى طهران ” فى المتحف الوطنى الإيرانى خلال زيارته الحالية.