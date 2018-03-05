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بعد غيبوبة 5 أيام.. وفاة الطفل ” مشعل ” ضحية محول الكهرباء بالخرمة

بعد غيبوبة 5 أيام.. وفاة الطفل ” مشعل ” ضحية محول الكهرباء بالخرمة
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وفاة الطفل ” مشعل ” بعد أن تسبب محول كهربائي مكشوف بمركز الغريف بمحافظة الخرمة إلى دخوله العناية المركزة، بعد تعرضه لصعق كهربائي وبقاؤه في غيبوبة لمدة خمسة أيام.

وتقدم والد ” مشعل ” ، حينها، بشكوى لمحافظ الخرمة طالب فيه بمحاسبة المتسبب في هذا الإهمال والتقصير والذي كان طفله ضحية له.

وكان والد الطفل ” مشعل ” قال أن ابنه عندما كان يلعب مع إخوانه أمام المنزل وتعرض لصعق كهربائي من محول كان مكشوفًا وفي وضع خطر.


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