بعد رحلة بحث استمرت أيام.. العثور على مفقودين صحراء الربع الخالي

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مقربة من أحد الشباب المفقودين في صحراء الربع الخالي، أن الجهات الأمنية والطيران الشراعي وفرق الإنقاذ، تمكنت من العثور على الشبان الثلاثة الذي فقدوا منذ الخميس الماضي.

وأوضح نايف الشمري، صديق وجار راكان الشمري أحد المفقودين، أن صديقه فقد هو وخاله وصديق آخر لهما في الصحراء، خلال رحلة برية بدأت الأربعاء الماضي، وكان مقرر أن انتهائها بعد يومين، لكنهم لم يعودو.

وأشار ” الشمري ” ، إلى أن ” راكان ” خريج الكلية التقنية ويبلغ 24 عامًا من العمر، وهو وحيد أمه وأبيه، مؤكداً أن شقيقاته دخلن في حالة سيئة بعد فقدان الاتصال بهم، كل هذه الفترة.

وشرح ” الشمري ” أن راكان كان ضاهباً في رحلة قنص برية، قبل انقطاع الاتصال بهم في منطقة الشبيطة، في التاسعة صباحًا، ومعه خاله عادل الشمري صاحب الـ35 عاماً، وصديقهما خالد العنزي 25 عاماً.

وأضاف أن ” راكان ” أرسل رسالة أكد فيها أنهم سيدخلون منطقة لا توجد فيها شبكة، ومن بعدها فقد الاتصال، مشيراً إلى أنهم خرجوا الثلاثاء الماضي من الرياض.

كما شارك فريق غوث للإنقاذ في عملية البحث عن المفقودين، بالتعاون مع الجهات الأمنية.