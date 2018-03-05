مدير مكتبة الإسكندرية يعلق على تحديثات ولي العهد بالمملكة

القاهرة(صدى):

أكد مدير مكتبة الإسكندرية بمصر، الدكتور مصطفى الفقي، بأن التحديثات التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لا تعني اتجاهه إلى العلمانية إطلاقاً.

وأضاف خلال اتصال هاتفي عبر فضائية ” DMC ” المصرية، أمس الأحد، أن ولي العهد يريد إعادة المملكة إلى صحيح الإسلام وتحرير المرأة، مؤكداً أن يحقق قدراً كبيراً من تطلعات المسلمين والعربي في المرحلة الحالية.

وأشار ” الفقي ” ، إلى أنه قام بتحديثات كثيرة في دولة محورية في العالم الإسلامي والعربي.

ووصف الاتفاقيات الثنائية الموقعت بين سموه والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنها ترد على محاولات ضرب تلك العلاقة الثنائية بين الدولتين.