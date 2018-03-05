” المسند ” ينشر خريطة توضح وجود 28 زلزالا على مستوى العالم
نشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، خريطة لمواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي توضح وجود 38 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات في مقياس ” ريختر ” .
وقال ” المسند ” اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المعدل طبيعي وبوجه عام، المحيط الهادي الأخطر والأعنف، في زلازله؛ كونه بؤرة تصادم صفائح عظيمة، ونحو 81% من أكبر الزلازل ، تحدث في حزام الزلازل بالمحيط الهادي ” .
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