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” المسند ” ينشر خريطة توضح وجود 28 زلزالا على مستوى العالم

” المسند ” ينشر خريطة توضح وجود 28 زلزالا على مستوى العالم
سالم المطيري(صدى):

نشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، خريطة لمواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي توضح وجود 38 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات في مقياس ” ريختر ” .

وقال ” المسند ” اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المعدل طبيعي وبوجه عام، المحيط الهادي الأخطر والأعنف، في زلازله؛ كونه بؤرة تصادم صفائح عظيمة، ونحو 81% من أكبر الزلازل ، تحدث في حزام الزلازل بالمحيط الهادي ” .


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