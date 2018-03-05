” المسند ” ينشر خريطة توضح وجود 28 زلزالا على مستوى العالم

سالم المطيري(صدى):

نشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، خريطة لمواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي توضح وجود 38 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات في مقياس ” ريختر ” .

وقال ” المسند ” اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المعدل طبيعي وبوجه عام، المحيط الهادي الأخطر والأعنف، في زلازله؛ كونه بؤرة تصادم صفائح عظيمة، ونحو 81% من أكبر الزلازل ، تحدث في حزام الزلازل بالمحيط الهادي ” .