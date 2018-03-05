جوائز الأوسكار: The Shape of Water متربع.. و ” coco ” أفضل فيلم رسوم
أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية ” الأوسكار ” ، صباح اليوم الإثنين، عن الفائزين بجوائز ” الأوسكار ” في دورتها التسعين، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح ” دولبي ” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وقدم الحفل، الإعلامي الأمريكي ” جيمي كيميل ” للعام الثاني على التوالي، فيما جاءت جوائز الحفل على النحو التالي:
جائزة أفضل فيلم : لفيلم ” The Shape of Water ”
– فاز مخرجه ” جييرمو ديل تورو ” بجائزة أفضل مخرج، كما فاز بأفضل موسيقي وأفضل إنتاج، على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه بسرقة السيناريو.
– فاز ” جاري أولدمان ” بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم
.” Darkest Hour ”
– فازت الممثلة الأمريكية ” فرانسيس ماكدورمند ” بجائزة أفضل ممثلة، عن فيلم
“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
– ذهبت جائزة أفضل ممثل في دور مساند إلى ” سام روكويل ” ، عن فيلم ” Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ”
– بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساند إلى الممثلة أليسون جايني عن فيلم
” I, Tonya ”
” The Silent Child ” – جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم
” Icarus “- جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم
– Heaven is the Traffic جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لفيلم ”
Jam on the 405″
“A Fantastic Woman “- جائزة أفضل فيلم أجنبي للفيلم التشيلي متفوقاً على الفيلم اللبناني “القضية 23 ” .
.” Coco “- جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم
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