جوائز الأوسكار: The Shape of Water متربع.. و ” coco ” أفضل فيلم رسوم

نورة الشهري(صدى):

أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية ” الأوسكار ” ، صباح اليوم الإثنين، عن الفائزين بجوائز ” الأوسكار ” في دورتها التسعين، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح ” دولبي ” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقدم الحفل، الإعلامي الأمريكي ” جيمي كيميل ” للعام الثاني على التوالي، فيما جاءت جوائز الحفل على النحو التالي:

جائزة أفضل فيلم : لفيلم ” The Shape of Water ”

– فاز مخرجه ” جييرمو ديل تورو ” بجائزة أفضل مخرج، كما فاز بأفضل موسيقي وأفضل إنتاج، على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه بسرقة السيناريو.

– فاز ” جاري أولدمان ” بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم

.” Darkest Hour ”

– فازت الممثلة الأمريكية ” فرانسيس ماكدورمند ” بجائزة أفضل ممثلة، عن فيلم

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

– ذهبت جائزة أفضل ممثل في دور مساند إلى ” سام روكويل ” ، عن فيلم ” Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ”

– بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساند إلى الممثلة أليسون جايني عن فيلم

” I, Tonya ”

” The Silent Child ” – جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم

” Icarus “- جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم

– Heaven is the Traffic جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لفيلم ”

Jam on the 405″

“A Fantastic Woman “- جائزة أفضل فيلم أجنبي للفيلم التشيلي متفوقاً على الفيلم اللبناني “القضية 23 ” .

.” Coco “- جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم