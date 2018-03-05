الطيران المدني: 69% نسبة رضا المسافرين بـ3 مطارات في فبراير

حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة الطيران المدني، عن النشرة الشهرية لشهر فبراير ٢٠١٨، عن مستوى رضا المسافرين بجودة الخدمات المقدمة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأوضحت الهيئة أن مجموع نسبة رضا المسافرين في المطارات، بلغ 69%، مشيرة إلى أن إجمالي التقييام بلغت 454.063 تقييماً منها 314.775 تقييماً إيجابياً.

وبلغ نسبة الرضاف عن مطار الملك خالد الدولي 74%، و61% نسبة الرضا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، و70% عن مطار الملك فهد الدولي.